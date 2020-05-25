Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Muğla'da geçtiğimiz gün yaşanan ve tüm Türkiye'ye sarsan cinayetin ardından maktule Zeynep Şenpınar'ın cinayetten önceki WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Şenpınar, bir arkadaşıyla olan mesajlaşmalarında katili kastederek "Ahmet'le net bir şekilde bitti. Birbirimizle hiç alakamız yok" ifadelerini kullanmış.
25.05.2020 02:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:13
Muğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.
Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü şüphesi üzerine duruluyor. Öte yandan Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.
CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ
Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı.