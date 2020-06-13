Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldı. Birçok şarkı okuyan Akalın'ın Mihriban performansı ise çoğu kişi tarafından beğenilmedi.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Konserde geniş bir repertuarı olan Demet Akalın, kendis şarkılarının yanı sıra Abdürrahim Karakoç'un "Mihriban" eserini de seslendirdi. Ancak Akalın'ın bu performansı çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Şarkıcının performansı için "Şarkı can çekişiyor" ve "Bu şarkı böyle zulüm görmedi" yorumları yapıldı.

İşte Akalın için yapılan bazı yorumlar...

GÖKHAN SESSİZ KALAMADI

Kısa sürede Twitter'da gündem olan Akalın'a bir eleştiri de meslektaşı Gökhan Özoğuz'dan geldi. Bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Özoğuz, Akalın'ın performansı için "Kırmızı koltuk döndürmezinden" dedi.