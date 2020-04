Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak NBA'in efsane ismi Michael Jordan, Netfilx'te yayınlanan "The Last Dance" belgeselinden para almayacak. Jordan belgeselden elde edeceği 4 milyon Dolar'ı (yaklaşık 28 Milyon TL) hayır kurumlarına dağıtmayı planlıyor.