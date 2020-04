Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak NBA'in efsane ismi Michael Jordan, Netfilx'te yayınlanan "The Last Dance" belgeselinden para almayacak. Jordan belgeselden elde edeceği 4 milyon Dolar'ı (yaklaşık 28 Milyon TL) hayır kurumlarına dağıtmayı planlıyor.

Forbes'ın haberine göre, efsane basketbolcu Michael Jordan, Netfilx'te yayınlanan "The Last Dance" belgeselinden kazanacağı geliri bağışlayacak. İlk olarak 2018 yılının Mayıs ayında duyurulan belgesel geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanmaya başladı. Toplam 10 bölümlük belgeselin yayınlanan ilk iki bölümü ortalama 6.1 milyon kişi tarafından izlendi. Jordan'ın hayatı ve 6 şampiyonluk yaşadığı Chicago Bulls'un 1997-98 sezonuna odaklanan yapım, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. 4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPACAK "The Last Dance" belgeselinden 4 milyon Amerikan Doları (Yaklaşık 28 milyon TL) gelir elde edecek Michael Jordani bu parayı hayır kurumlarına bağışlayacak. BELGESELDE KOBE BRYANT DA VAR Belgeselde Barack Obama, Phil Jackson, Scottie Pippen ve ocak ayında aramızdan ayrılan bir başka NBA efsanesi Kobe Bryant de yer almakta. The Last Dance belgeselinin 3 ve 4. bölümleri ülkemizde 27 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak.