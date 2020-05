MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi

MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor. Bahçeli'nin sözleri ile başlayan polemikle ilgili DEVA Partisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

DEVA Partisi'nden tartışmayla ilgili yapılan açıklamada, , DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir programda Bahçeli'nin sözlerinin sorulması üzerine MHP'nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ekonomik krizin hatırlatıldığı, bugün de yeniden derin bir ekonomik kriz içerisinde olduğu belirtilerek, "2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır" denildi.

"BU ORTAMDA İKTİDAR ORTAĞINDAN BEKLENEN İŞ ÜRETMESİDİR"

Türkiye'nin her geçen gün fakirleştiği, devlet kurumlarının zafiyet içine düştüğü belirtilen açıklamada "Böyle bir ortamda iktidar ortaklarından beklenen laf üretmek değil, iş üretmektir. İktidar ortaklarının görevi mazeret veya düşman aramak değil, çözüm üretmektir. Türkiye'nin içi boş tartışmalarla kaybedecek vakti yoktur" ifadeleri yer aldı.

"BOŞ TARTIŞMALARA TEVESSÜL ETMEYECEĞİZ"

MHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarının hakaret ve iftiralardan ibaret olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz ülkemizin böyle çirkin bir dili hak etmediğini düşünüyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak yola çıkarken de söylediğimiz gibi siyasi mecrada hakaret, iftira ve boş polemiklere tevessül etmeyeceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz. Bazıları alışkanlıkları gereği kavgadan, husumetten, hakaret ve iftiradan nemalanmaya gayret edebilir. Herkes en iyi bildiği işi yapacaktır. Biz DEVA Partisi olarak, kendi alanında her biri ayrı bir başarı hikâyesine sahip olan partililerimizle gece-gündüz Türkiye için çalışıyoruz, üretiyoruz. Ülkemizin demokrasi, insan hakları, adalet ve ekonomi alanında içine düşürüldüğü bu durumdan çıkması ve her alanda ilerlemesi için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız her şeyin en iyisine layık. Bizim kaybedecek tek bir dakikamız yok."