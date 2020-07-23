Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi

Bursa'da metroda cep telefonuyla kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs darp edildi. Metrodaki gergin anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaşı yarılan şüpheli şahıs metrodan inerek uzaklaştı.

Olay, Bursa'da toplu ulaşım aracı olan metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro içerisinde bulunan vatandaşlar, başka bir kişinin cep telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini iddia ederek adama saldırdı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve tokatların havada uçtuğu ve küfürlerin edildiği metroda diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı bitirdi. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi ise, 'cep telefonundaki fotoğrafları göster' demelerine rağmen cep telefonunu göstermezken, şikayetçi olacağını söyleyerek metrodan indi.

DARP EDİLME ANI KAMERADA

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişinin darp edilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.