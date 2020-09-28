Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİMSEYE ALDIRMADI

Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket eden metrobüste saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske takmadığı da görüldü.