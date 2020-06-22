Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
İstanbul'da metrobüs durağının üstünde tehlikeli bir oyun oynayan çocuk, itfaiyeyi görünce hızla akan E-5 trafiğine girip gözden kayboldu. Kameraların kaydettiği anlar, akıllara geçtiğimiz yıl aynı yerde başka bir küçük çocuğun hayatını kaybetmesini getirdi.
İstanbul'da Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları görüntülenirken, akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında mendil satan yabancı uyruklu bir erkek çocuğu oyun için metrobüs durağının üstüne çıktı. Çocuğu gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören çocuk, korkarak tekrar aşağıya indi. Güvenlik görevlilerine ve itfaiyecilere görünmemeye çalışan çocuk E-5 kenarındaki metrobüs yolu bariyerleri kenarına saklandı. Bir süre sonra çocuk E-5'te hızla giden arabaların arasından karşıya geçerek gözden kayboldu. Yaşanan anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye kaydedildi.