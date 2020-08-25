Metin Tokat kimdir? Metin Tokat nereli, kaç yaşında?

Metin Tokat, 1980 yılında hakemlik kariyerine başladı ve 2006 yılında sonlandırdı. 2014 yılında Futbol Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem KuruluBaşkanvekili olarak görevlendirildi. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanlığı da yapan Metin Tokay biyografisi haberimizde.

METİN TOKAT KİMDİR?

Tokat, 27 Mayıs 1960 tarihinde Batman'da dünyaya geldi. Siirt kökenli bir ailenin çocuğu olarak Batman'da doğan Metin'in babası eski hakem Talat Tokat'tır. 1980 yılından 2006 yılına kadar 26 sene hakemlik yapmıştır. Hakemlik kariyeri boyunca 305 maç yönetmiştir.

26 yıllık hakemlik kariyerine 1980 yılında başladı ve 2006 yılında ssonlandırdıç FİFA kokartlı hakemlerdendir. 19 Aralık 2014 tarihinde Yusus Namoğlu başkanlığında yapılan toplantısa Futbol Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem KuruluBaşkanvekili olarak görevlendirildi.

Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Genel Başkanlığı görevini de yapmıştır. Milliyet gazetesinde Yorumcu olarak köşe yazıları yazıyor. Tokat, Arhavi'li Nuray hanımla evli olup bir çocuk babasıdır.

Merkez Hakem Kurulu'nda yeni üyeler ve yeni başkan belirlendi. Eski hakem Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni kurulun başkan vekili Metin Tokat oldu.