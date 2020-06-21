Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katıldı. Baro başkalarının Ankara'ya doğru başlattığı Savunma Yürüyüşü'ne dair değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, "Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" ifadelerini kullandı.

"BİR İLDE BİRDEN FAZLA BARO KURULMASINI İSTEMİYORUZ"

Feyzioğlu, "Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Feyzioğlu'nun açıklamaları sosyal medyada viral olurken, bir kesim Feyizoğlu'na büyük bir kesim tepki gösterirken bir kesim de destek çıktı.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI: FEYZİOĞLU ARTIK BİR AVUKATLIK SORUNUDUR

Baro Başkanlarından peş peşe açıklamalar gelirken İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Metin Feyzioğlu'nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. #MetinFeyzioğluBeniTemsilEtmiyor" ifadelerine yer verdi.