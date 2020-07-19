Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Batı Karadeniz ile Marmara bölgesinde yer alan 10 ilde, yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.
19.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:43
Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.