Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 16 şehir için kuvvetli yağış anlamına gelen sarı kodla uyarı yayınladı. Uyarıda vatandaşların 12.00-22.00 saatlerı arasında dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat ile kıyı illerinin iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Ankara'nın doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin'in kuzeydoğusu ve Adana'nın kuzeyi) ile Kastamonu ve Sinop'un iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.