Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Doğu Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Perşembe günü de Rize'de yerel olarak şiddetli, Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL VE 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Düzce için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu. Şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.