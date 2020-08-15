Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Pazar günü için ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAAT ARALIĞI VERİLDİ

Uyarıların başlangıç periyodunun saat 18:00 bitiş periyodunun ise yarın saat 18:00 olduğu belirtilirken yağışların 12:00-18:00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.