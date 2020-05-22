Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kod ile yapılan uyarıya göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yapılan açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
22.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'den sarı kod ile yapılan uyarıda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, gece saatlerinden başlayarak bugün öğle saatlerine kadar (22.05.2020 Cuma) kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
DÜZCE VE ZONGULDAK'A DA UYARI
Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (22.05.2020 Cuma 06:00-15:00) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.