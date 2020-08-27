Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ile yarın için sarı kodla uyarı yayınladı. MGM'nin uyarısının Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Muğla, Uşak, Aydın, Burdur, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için geçerli olduğu aktarıldı.

SICAKLIKLAR 3 İLA 8 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın batı kesimlerde hafta sonu ülke genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uyarının başlangıç saatinin yarın 11:00 olduğu belirtilirken bitiş zamanının da 4 Eylül saat 18:00 olduğu kaydedildi.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri dışında genellikle yağış beklenmediği ifade edilirken hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların Ankara 32-36, İstanbul 31-33, İzmir 36-38, Antalya 35-38, Adana 36-40, Trabzon 26-28, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31 derece olacağı tahmin ediliyor.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji'nin sarı uyarıya dair açıklamasında "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer almıştı.