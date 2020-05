MET Gala nedir? MET Gala 2020 ne zaman? MET Gala 2020 teması ve ev sahipleri

MET Gala, 1946 yılından itibaren her yıl düzenlenen prestijli moda etkinliğidir. New York'ta yapılan galaya katılan isimler ve seçtikleri kıyafetler ile MET Gala, dünyanın gündemine oturuyor. 2020 yılında ise koronavirüs nedeniyle 4 Mayıs'ta yapılması düşünülen MET Gala ertelendi. MET Gala 2020 ev sahibi kim olacak? İşte, ayrıntılar...

MET GALA NEDİR?

1946 yılından bu yana gerçekleştirilen MET Gala, her yıl sanat dünyasından ünlü isimlerin belirlenen temalara uygun kıyafetler tercih etmesiyle, New York'taki Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen yardım galasıdır.

Geceye birbirinden ilginç kostümler damga vurur. MET Gala'ya müzik, sinema, moda ve magazin dünyasının tanınan isimleri katılır. Costume Institute Gala, bilinen adıyla Met Gala veya Met Ball, moda dünyasının en prestiji gecesidir. New York'ta düzenlenen galanın yapıldığı müze ise 13 Nisan 1870 yılında açıldı.

2020 MET GALA NE ZAMAN?

Her yıl gerçekleştirilen MET Gala, 2020 yılında 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. Koronavirüs nedeniyle dünyaca ünlü yaklaşık 700 isimin katıldığı MET Gala bu yıl yapılmayacak.

MET GALA 2020 TEMASI NEDİR?

2019 yılında yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla doğrultusunda yapılan MET Gala, 2020 yılında da ilginç bir tema belirledi.

Galanın 2020 teması, Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti. Galada 1870'den günümüze 160 parçalık bir arşivin de sergilenmesa bekleniyordu. Ayrıca galanın bu yılki ev sahipleri de oyuncu Emma Stone, Hamilton oyununun yaratıcısı Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep ve Louis Vuitton'un kreatif direktörü Nicoles Ghesquiere olacaktı. Ancak gala 2020 yılında iptal edildi.