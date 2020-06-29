Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı

La Liga'nın 33. haftasında Celta Vigo ile 2-2 berabere kalan FC Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in 2 puan gerisine düştü. Lionel Messi'nin maçta verilen su molası esnasında teknik direktörü Quique Setien ve yardımcısını yok sayması karşılaşmaya damga vurdu.

Sosyal medyada gündem konusu olan videoda teknik ekiple tartışan Messi'nin yardımcı antrenör Eder Sarabia'yı dikkate almadığı ve ikili arasındaki gerilimin yüksek olduğu görüldü. Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in ise sinirli gözüken Messi'yi geri çağırması da dikkat çekti. Gelişmelerin ardından İspanyol basınında Setien'in takımdaki otoritesini kaybettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

REAL MADRID'İN GERİSİNE DÜŞTÜ

FC Barcelona, Balaidos Stadyumu'nda oynanan, milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun da asist yaptığı maçta çok kritik 2 puan kaybetti. Katalan ekibi, 69 puanla ligin bitmesine 6 hafta kala lider Real Madrid'in 2 puan gerisine düştü.