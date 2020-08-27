Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Dünya devi Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılma kararı almasının ardından Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
27.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:02
Barcelona, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin olası ayrılığı sonrası transfer için şimdiden kolları sıvadı.
Yıldız futbolcunun takımda kalmasını isteyen yönetimin her ihtimali göz önünde bulunduruyor. Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılması durumunda Liverpool'dan Sadio Mane'yi transfer etme kararı aldı.
120 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Katalan ekibinin Mane için ayırdığı bütçenin 120 milyon euro olduğu belirtildi.