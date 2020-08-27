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Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi

Dünya devi Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılma kararı almasının ardından Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

27.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:02

Barcelona, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin olası ayrılığı sonrası transfer için şimdiden kolları sıvadı.

Yıldız futbolcunun takımda kalmasını isteyen yönetimin her ihtimali göz önünde bulunduruyor. Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılması durumunda Liverpool'dan Sadio Mane'yi transfer etme kararı aldı.

120 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Katalan ekibinin Mane için ayırdığı bütçenin 120 milyon euro olduğu belirtildi.

Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Haber Yorumları (2)
OĞUZ: Yakışır çok da başarılı olur. 2. Eto
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28LİK MANE VS 33 LÜK MESSİ: Messi ye 450 iste Mane ye 120 ver. Son yılların en öne çıkan oyuncusu Mane aslında. Çok zeki ve yetenekli. Liverpool en az 250 istemeli Messi 450 ise
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