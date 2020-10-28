Messi krizinin ardından başkan ve yönetim istifa etti

Barcelona'da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

Barcelona'da yaşanan Messi krizinin ardından Başkan Bartomeu görevi bıraktığını açıkladı. Tehdit edildiğini açıklayan Bartomeu, "Ailemi, yönetim kurulunu tehdit ettiler" dedi. Sezon başında Arjantinli yıldız kulüpten ayrılmak istemiş, ancak yönetimden izin çıkmamıştı.

(İHA)