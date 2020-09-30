Meryem Uzerli kimdir? Meryem Uzerli'nin kızı, sevgilisi kimdir? Meryem Uzerli nereli? Meryem Uzerli Instagram

Türk-Alman oyuncu Meryem Uzerli hakkında merak edilenler haberimizde. Meryem Uzerli kimdir? Meryem Uzerli'nin kızı, sevgilisi kimdir? Meryem Uzerli nereli?

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Sarah Uzerli 12 Ağustos 1983 tarihinde Kassel'de doğmuştur.

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır.Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay'ın yazdığı, Timur Savcı'nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.

2011-2013: Muhteşem Yüzyıl

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin-'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

2012: Elidor

Genç oyuncu, 2012 yılından beri Elidor Türkiye'nin reklam yüzü olmuştur ve birçok Elidor reklamında oynamıştır. Elidor için birçok şarkı seslendirmiştir ve reklam filminde oynamıştır. Çok beğenilmiş ve takdir görmüştür.

2016: Annemin Yarası ve Gecenin Kraliçesi

Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin Erdoğan ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.

2016 yılında, 03 Prodüksiyon'un yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı Türk tv dizinde Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

10 Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

MERYEM UZERLİ SEVGİLİSİ

Meryem Uzerli'nin Mısırlı oyuncu-sunucu Bassel Alzaro ile aşk yaşadığı bir dönem gündeme gelmişti.

MERYEM UZERLİ ROL ALDIĞI DİZİLER

Almanya 2008 Inga Lindström Britta Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Almanya 2009 Das total verrücktes Wochenende Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2009 The Line Anna Kısa Film

Almanya 2009 Sterne über dem Eis Öğrenci Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2010 Journey of No Return Hostes Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2010 Ein Fall für zwei Ankel Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Türkiye 2011–2013 Muhteşem Yüzyıl Hürrem Sultan Başrol oyuncusu Televizyon dizisi

Türkiye 2016 Gecenin Kraliçesi | Selin Başrol oyuncusu Televizyon dizisi

Türkiye 2016 Annemin Yarası Marija Başrol oyuncusu Sinema filmi

Türkiye 2016–2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Suzi Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Türkiye 2017 Cingöz Recai | Başrol oyuncusu Sinema filmi

Türkiye 2017 Öteki Taraf Başrol oyuncusu Sinema filmi

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