Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı

Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu bu kez derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Meryem Uzerli, çekim sonrası verdiği pozları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağarken, binlerce yorum yapıldı.

KIZI LARA'YA YÜZ MANKENLİĞİ YAPTI

Öte yandan Meryem Uzerli önceki gün, boyalarla oynayan kızı Lara'ya yüz mankenliği yaptı. Küçük Lara, boyalarla annesinin yüzünü boyadı. O halde poz veren Meryem Uzelli, fotoğrafını "By Lara" notuyla takipçileri ile paylaştı.