Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Güzel oyuncu, çekim sonrası verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
14.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:15
Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu bu kez derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Meryem Uzerli, çekim sonrası verdiği pozları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağarken, binlerce yorum yapıldı.
KIZI LARA'YA YÜZ MANKENLİĞİ YAPTI
Öte yandan Meryem Uzerli önceki gün, boyalarla oynayan kızı Lara'ya yüz mankenliği yaptı. Küçük Lara, boyalarla annesinin yüzünü boyadı. O halde poz veren Meryem Uzelli, fotoğrafını "By Lara" notuyla takipçileri ile paylaştı.