Merve Yeşiltaş kimdir? Merve Yeşiltaş olayı nedir?

Ordu'da meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Soner Durgun, birlikte yaşadığını belirttiği arkadaşı 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş'ı ve kendisini ağaç kesme moturunun benzini ile yaktı. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Yeşiltay hayatını kaybetti. İşte, Merve Yeşiltaş olayı...

MERVE YEŞİLTAŞ KİMDİR?

Arkadaşı tarafından çıkan tartışma neticesinde, ağaç kesme motorunun benzini ile yakılan 31 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti. Üzerine benzin dökülerek yakılan Yeşiltaş, 22 yaşındaki Soner Durgun ile birlikte Ordu'da yaşadığı ve arkadaş oldukları iddia edildi.

MERVE YEŞİLTAŞ OLAYI NEDİR?

Edinilen bilgiye göre, Soner Durgun ile Merve Yeşiltaş bir süredir birlikte yaşıyordu ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgun evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.

Üzerlerindeki kıyafetler ve bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında Durgun ve Yeşiltaş ağır yaralandı. Çevrede bulunanların yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yeşiltaş ve Durgun'a ilk müdahale Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapıldı. İki kişi de daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldılar. Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Durgun'un da durumunun kritik olduğu belirtildi.