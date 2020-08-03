Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı

Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini bitirdikten sonra uzun süre yalnız kalan genç oyuncu Merve Boluğur, sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Boluğur, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle yeni bir paylaşım yaptı.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, son olarak mayosuyla sevgilisine sarıldığı anda çektirdiği bir pozunu paylaştı. Genç çiftin fotoğrafı kısa sürede yaklaşık 110 bin beğeniye ulaştı. Dolu dizgin bir aşk yaşayan Boluğur, 1 hafta önce de sevgilisiyle olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.