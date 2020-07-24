Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış

Güzel oyuncu Merve Boluğur'un sevgilisinin, hayranı olduğu ortaya çıktı. Boluğur'un yeni aşkının, iki yıl boyunca paylaştığı fotoğraflara övgü dolu yorumlar yapması dikkat çekti.

Merve Boluğur, yeni sevgilisinin kendisini öperken çektiği bir fotoğrafı önceki gün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra gizemli sevgilisi ise el ele görüntülenen Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez erkek arkadaşının yüzünü gösterdi. Güzel oyuncu paylaşımına da "gerçek" notunu düştü.

MERVE BOLUĞUR'UN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra başka fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Ancak Boluğur'un sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İddiaya göre; Boluğur'un sevgilisinin adı Burak Dayı. Dayı, sanat direktörlüğü yapıyor.

HAYRANI ÇIKTI

Öte yandan, Boluğur'un sevgilisinin, iki yıl boyunca Boluğur'un fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yapması dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Dünyanın en güzel kitap ayracı"

"Gözlerin (bakışların) benim olsun."

"Hiç eksilmesin içimizi ısıtan gülüşleri."

Bu fotoğrafta da yüzük emojisi var.