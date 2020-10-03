Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Yaz boyunca sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur, bu sefer de giydiği kıyafetlerle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla kafede buluşup bir şeyler için oyuncu, kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesi ve kırmızı ruju ile dikkatler çeken Merve Boluğur, iç çamaşırı giymediği için tepki çekti.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

Boluğur'un bazı takipçileri elbiseyi çok beğenirken bazıları da tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar Boluğur için "Elbiseyi ters giymiş", "Bu kadar da dekolte olmaz" ve "Ne yapacağını şaşırdın artık" yorumları yaptı.