Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan'la karşılaşacak A Millî Takımımız, Riva'daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı bugün oynanan Reims-Lille karşılaşmasında görev almaları nedeniyle ilerleyen saatlerde kampa dâhil olacak. Sağ ayak tabanından sakatlık yaşayan Mert Çetin ise aday kadrodan çıkarıldı.

SAĞ AYAK TABANINDA SORUN YAŞADI

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre de, sağ ayak tabanından sakatlık yaşayan Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek antrenmanla Uluslar Ligi karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacak.