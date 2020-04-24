Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kız, evinin 2 kilometre uzağındaki arazide bulundu.

"ZAMBAK TOPLAMAYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Geçimli Mahallesi'nde yaşayan A.İ'nin "Zambak toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızı M.İ'nin geri dönmediğini bildirmesi üzerine dün başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

ARAZİDE UYURKEN BULUNDU

Jandarma, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin iki iz takip köpeği ile çok sayıda kişinin katılımıyla sürdürdüğü arama çalışmaları, evin 2 kilometre uzağındaki arazide yoğunlaştırıldı. Burada ekiplerce arazide uyurken bulunan genç kız, Mut Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ailesine teslim edildi.