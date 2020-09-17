Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 643 milyon dolar arttı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 400 MİLYON DOLAR ARTTI

11 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 400 milyon dolar artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 44 milyar 881 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE 243 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ OLDU

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 243 milyon dolar artışla 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 88 MİLYAR 189 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 643 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolardan 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):