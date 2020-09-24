Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı.

DÖVİZ REZERVLERİ 2,1 MİLYAR DOLAR AZALDI

18 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 45 milyar 281 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 253 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 86,3 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):