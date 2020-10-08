  

Merkez Bankası'nın rezervleri 121 milyon dolar arttı! İşte kasadaki miktar

08.10.2020 14:49 | Güncelleme: 08.10.2020 16:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 121 milyon dolar artarak 83 milyar 638 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 11 milyon dolar azalışla 41 milyar 409 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 42 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 132 milyon dolar artışla 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 121 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 121 milyon dolar artarak 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara ulaştı.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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