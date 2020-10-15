Merkez Bankası'nın rezervleri son bir yıl içinde 21 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 248 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 43 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER SON BİR YILDA 21 MİLYAR DOLAR AZALDI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2019 Ekim'de 104 milyar 985 milyon dolar iken, bir yıl içinde21 milyar 390 milyon dolar azaldı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

