Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın toplam rezervleri2 milyar 803 milyon dolar azaldı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 739 MİLYON DOLAR AZALDI

25 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 739 milyon dolar azalışla 42 milyar 420 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Eylül'de 43 milyar 159 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 2 MİLYAR 64 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 64 milyon dolar düşüşle 43 milyar 161 milyon dolardan 41 milyar 97 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 83 MİLYAR 517 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 803 milyon dolar azalarak 86 milyar 320 milyon dolardan 83 milyar 517 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):