Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak

Milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre hesaplanan rakamlara göre, en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, memur emeklilerin de ise 2 bin 921 lira olacak.

18.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:38

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 5,75 zam yansıtılırken; ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş

OCAK ZAMMI YÜZDE 3,79'A ÇIKACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10,82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, temmuz- aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0,79 enflasyon farkıyla yüzde 3,79'a çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 860 LİRA OLACAK

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.