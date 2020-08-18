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Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak

Milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre hesaplanan rakamlara göre, en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, memur emeklilerin de ise 2 bin 921 lira olacak.

18.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:38

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 5,75 zam yansıtılırken; ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

OCAK ZAMMI YÜZDE 3,79'A ÇIKACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10,82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, temmuz- aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0,79 enflasyon farkıyla yüzde 3,79'a çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 860 LİRA OLACAK

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Haber Yorumları (53)
XXC: Ballandira ballandira haber yapmislar. Elektrik su dogalgaz vs ne kadar.zam geldi ve yilbasina kadar gelecek onuda yazin
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AAAAAAAA: Arkadaşlar bizi şu anki döviz artışından daha büyük ve uzun vadeli şeyler bekliyor istiyorsanız bana felaket tellalı Chp li gelişimi görmüyorsun diyin ama normalde birkaç milyar lira para basılırken yılda (7 -8 milyar) bu sene 72 milyar lira basıldı şimdii ooo gelişıyoz diyip iyi algılamayın bu çok kötü bi gelişme
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JANT KAPAĞI: verecekleri 3 kuruşu nasılda ballandırarak haber yapıyorlar herkes mi trol bu memlektte
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Şu an buradasınız: Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak - Ekonomi
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