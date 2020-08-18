Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Milyonlarca emekli ve memurun yüzde 3 oranındaki ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte artacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre hesaplanan rakamlara göre, en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, memur emeklilerin de ise 2 bin 921 lira olacak.

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 5,75 zam yansıtılırken; ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

OCAK ZAMMI YÜZDE 3,79'A ÇIKACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10,82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, temmuz- aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0,79 enflasyon farkıyla yüzde 3,79'a çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 860 LİRA OLACAK

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurların aile yardımı da bu oranda artacak. Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.