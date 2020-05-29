Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler...

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek.

29.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:51

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek."