Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler...
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek.
29.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:51
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek."
Kaynak: AA