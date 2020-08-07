Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi ile ilgili konuştu.

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Günlerdir tüm sezonu düşünüyorum. Uzun bir maratonun sonuna geldik ve aldığımız sonuçlar için çok üzgünüm. Her ne kadar ligde kalsak da tüm Kayseri halkından kendi adıma özür diliyorum. Hakkımda çıkan transfer haberlerini ben de sosyal medyada okuyorum. Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Önceliğim elbette Kayserispor'un menfaatleridir. Ailemle birlikte Türkiye'de yaşamaktan mutluyum" dedi.

BAŞKAN GÖZBAŞI TEKLİFLERİ AÇIKLADI

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hem Türkiye'den hem de yurt dışından teklifler aldıklarını söyledi.

Berna Gözbaşı açıklamasında, "Bernard Mensah, Kayserispor'da kalmak istiyor. Şu an için hiçbir kulüple anlaşmadık ama görüşmeler sürüyor. Yurt dışından da teklifler var. Türkiye'den gelen tekliflerden yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hangi takımdan yüksek olursa onu değerlendireceğiz. Oyuncunun tercihi de tabii ki etkili olacak." ifadelerini kullandı.