En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 6 aylık artış yüzde 5,75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11,88 olurken, enflasyona endeksli memur ve emekli aylıkları da güncellendi. Buna göre, 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam ve 1,75 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ - Kur emeklilerine de yılın ikinci yarısı için yüzde 5,75 maaş zammı yansıtılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN 230 TL'YE YÜKSELDİ

Temmuz zammıyla eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 TL'ye yükselirken, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük Bağ - Kur aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım Bağ - Kur'lusu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye çıkacak.

İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar:

Kaynak: Milliyet