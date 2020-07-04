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En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar

Yılın 6 aylık enflasyonuna göre memur ve emeklilerin merakla beklediği zam oranı yüzde 5,75 olurken, birçok kişi maaşların kaç liraya çıkacağını merak eder oldu. İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar.

04.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:20

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 6 aylık artış yüzde 5,75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11,88 olurken, enflasyona endeksli memur ve emekli aylıkları da güncellendi. Buna göre, 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ikinci 6 ay için de yüzde 4 zam ve 1,75 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ - Kur emeklilerine de yılın ikinci yarısı için yüzde 5,75 maaş zammı yansıtılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN 230 TL'YE YÜKSELDİ

Temmuz zammıyla eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 TL'ye yükselirken, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük Bağ - Kur aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım Bağ - Kur'lusu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye çıkacak.

İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar:

Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zamlı maaşlar

Kaynak: Milliyet

En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar

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