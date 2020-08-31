Memleket Hareketi nedir? Muharrem İnce Bin Günde Memleket Hareketi nedir? 1000 Günde Memleket Hareketi amacı nedir?

CHP'li Muharrem İnce'nin "1000 Günde Memleket Hareketi" vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Memleket Hareketi nedir? Bin Günde Memleket Hareketi nedir? 1000 Günde Memleket Hareketi amacı nedir? İşte, Memleket Hareketi'nin merak edilenleri ve cevapları…

MEMLEKET HAREKETİ NEDİR?

CHP'li Muharrem İnce'nin 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlattığı ve ileriki günlerde ayrıntılarının daha çok belli olacağı hareketin adı Bin Günde Memleket Hareketi olarak bilinmektedir.

Muharrem İnce, hareketin aklı ve bilimi esas alacağını, ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete en yüksek sesle karşı çıkacağını, doğaya ve çevreye saygının ön koşul olacağını vurgulayarak, "Gölgede kalanların gölgesi olmaz, güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz, 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce, ikinci açıklamasını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağını kaydetti.

MEMLEKET HAREKETİNDE KİMLER VAR?

Muharrem İnce hareketin kadrosunun alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluştuğunu; önümüzdeki günlerde bu kadroyla kamuyonunun karşınıza çıkacaklarını söyledi.

MEMLEKET HAREKETİNDE AMACI NE?

Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketine ilişkin olarak şunları söyledi:

"CHP bir alternatif, bir kurtarıcı rolü görmüyor CHP sadece bir gözlemci olarak olayları izliyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye'yi de etkiledi.

Türk seçmeni tutucu değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi'...Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimiz ile önünüze çıkacağız. Bu hareketin finans kaynağı da halktır. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır."