Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Genç oyuncu Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün sevgilisinin Baltalimanı'ndaki lüks villasından çıkarken objektiflere yakalandı.

Habertürk'ye yer alan habere göre: Şenolsun, muhabirlerin, "İlişkiniz hayırlı olsun. Çok mutlu gözüküyorsunuz" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ardından oyuncu, rol aldığı dizinin ulaştırma arabasına binerek, setin yolunu tuttu.

UTANGAÇ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan ve birlikte oldukları ortaya çıkan ikili, önceki gün de Baltalimanı'nda araç içinde görüntülenmişti. Evirgen'e ait arabada objektiflere yansıyan ikili, utangaç tavırlar sergilemişti.

Umut Evirgen, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 ay önce yollarını ayırmıştı.