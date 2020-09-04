Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk nereli? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında?

Melisa Aslı Pamuk, Türkçe, İngilizce, Flemenkçe (Hollandaca), Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilmektedir. 1,79 m boyunda olan Melisa Aslı Pamuk'un hobileri arasında; mankenlik, kitap okumak, yağlı boya resimleri yapmak ve dans etmek vardır. Melisa Aslı Pamuk hangi ödülleri aldı?

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Nisan 1991

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Haarlem, Hollanda

Boy: 1,76 m

Ölçüleri: 85-62-90

Kilosu: 58 kg (128 lb)

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ALDIĞI ÖDÜLLER

2016: Pantene Altın Kelebek Ödülleri – "Yıldızı Parlayanlar" (Kara Sevda, Asu Kozcuoğlu rolüyle)

2017: Ayaklı Gazete Ödülleri – "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" (Kara Sevda, Asu Kozcuoğlu rolüyle)

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yapım Rol Notlar

2004 Dat zit wel snor Hayal Başrol oyuncusu,[kaynak belirtilmeli] Sinema filmi

G.D.O. KaraKedi Elmas Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi

Yer Gök Aşk Sevda Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, FOX TV

Kurt Seyit ve Şura Ayşe Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Star TV

Her Sevda Bir Veda Azade Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Show TV

Ulan İstanbul Zeynep Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi, Kanal D

Kara Sevda Asu Kozcuoğlu Televizyon dizisi, Star TV

Çarpışma Cemre Gür Televizyon dizisi, Show TV

2020- Yeni Hayat