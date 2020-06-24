Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı

Dün İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Çatalca, Büyükçekmece civarlarında ise hortum oluştu. Oluşan hortum hakkında sosyal medya hesabında yorumda bulunan Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağladı.

"YALAN MI İMAMOĞLU?"

Gökçek paylaşımında, "İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. Her şey güzel olacaktı, böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN TÜRBE ZİYARETİ HAKKINDA SERT KONUŞMUŞTU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz haftalardaki türbe ziyaretindeki görüntülerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok sert tepki göstermişti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk olan Gökçek, tartışma yaratan görüntülerle ilgili "O anda arkasında olsaydım k.çına bir tane tekme indirirdim. Mübalağa etmiyorum. Böyle bir saygısızlık olur mu ya? Sen bu hareketi Anıtkabir'de yapabilir misin ya?" ifadelerini kullanmıştı.