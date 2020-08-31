Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Melih Gökçek, camide TikTok videosu çeken ve videoda uygunsuz sözler söyleyen bir kadını paylaştı. Gökçek tweetinde "Bu şerefsizi bilen adresini yazsın, savcılığa verelim" ifadelerini kullandı.

KADIN KENDİNİ SAVUNDU

Söz konusu kadın daha sonra yeni bir video çekerek şu sözlerle kendini savundu "Bana bakın sözde Müslümanlar siz kimsiniz ya? Ben sadece bir hata yaptım, tamam yapmamalıydım ama kötü bir amaçla yapmadım. Orada espri yerini bulur diye düşündüm. Siz Müslümansınız, beni eleştirenlersiniz cami için yer bağışladınız mı? Ben camiye 500 metrekare yer bağışladım, siz ne yaptınız. Anca boş boş konuşun."

GÖKÇEK DE CEVAP VERDİ

Melih Gökçek, kadının açıklama videosunu paylaşıp bu defa "Camide şarkı söyleyen kadın. Cürete bak, bir de posta koyuyor, bu haysiyetsize hesap sorulmayacak mı? yazdı.