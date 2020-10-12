Melek Mosso - Yalan ft. Aras şarkı sözleri | Melek Mosso şarkı sözleri

Melek Mosso, ilk olarak bir müzik yarışmasına katıldı ve burada Adamlar adlı grubun "Koca Yaşlı Şişko Dünya" adlı şarkısını seslendirmişti. Yan flüt çalarak icra ettiği performansı çok beğenilen Melek Mosso, yaptığı coverlarla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Farklı ses tonu ve yaptığı düetlerle çok beğenilen Melek Mosso, yeni şarkısını piyasalara sundu. Yeni düeti Melek Mosso Yalan ft. Aras şarkı sözleri haberimizde.

MELEK MOSSO YALAN FT ARAS ŞARKI SÖZLERİ

Melek Mosso

Soğuk geliyor banabütün düşündüren yazılar

Sanki bir düzen içinde kalan kırıntılar

Aşar benim boyum kadar hayallerim ve düşlerim var

Aras

Bu nasıl düzen nasıl hayat nasıl yaşantılar

Ağır gelir bana önümde duvar bu bulantılar

Koşar gibiyim beynimde bütün bu takıntılar var

Söyledikleri yalan yalan yalan yalan yalan

Düzen düzen kime kim ki düzen bozan kime yalan

Niye her kes koşar gibi uzaklaşır sorularımdan

[Nakarat]

Söyledikleri yalan yalan yalan yalan yalan

Düzen düzen kime kim ki düzen bozan kime yalan

Niye herkes koşar gibi uzaklaşır sorularımdan

Aras

Ezip geçer alıp gider alır

Elimde kalan bu son umudumu

Kayıp gider kayıp gider

Uçur beni uçur toz gibi vücudumu

Melek Mosso

Bu son çaba biraz dayan

Bir nefes kadar daha bu kafestesin

Tutun bana, cevap benim

Bırak benliğim bir daha bulsun beni

[Nakarat]

Söyledikleri yalan yalan yalan yalan yalan

Düzen düzen kime kim ki düzen bozan kime yalan

Niye herkes koşar gibi uzaklaşır sorularımdan

MELEK MOSSO KİMDİR?

Şarkıcı, Besteci ve Müzisyen Melek Mosso, 11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu.

İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesini sahne soyadı olarak kullanan şarkıcının gerçek soyadı Davarcı'dır.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimine devam eden Melek Mosso yan flütle şarkı söylemeye devam ediyor.

Üniversiteyi, Adnan Menderes Üniversitesi – Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

Grundig Türkiye firmasının düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı.

2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

Fenomen dizi Çukur'un dizi müziği "Hiç Işık Yok" şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.

Melek Mosso'nun söylediği şarkılar;

• Vursalar Ölemem (cover)

• Arzular Arsız

• Bana yalan söylediler (cover)

• Umrumda Değil

• Dilek Taşı (cover)

• Gölgen Yeter

• Kedi

• Yalnız Gece (cover)

• Ben Varım (cover)