Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) ülkenin Oaxaca eyaletinde yerel saatle 10.29'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Oaxaca'nın 12 kilometre güneydoğusunda yer alan Crucecita bölgesi olduğu, 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

HALK KENDİNİ DIŞARIYA ATTI

Başkent Mexico City'de de hissedilen depremde halk kendini dışarı attı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurdu. Obrador, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 7.7 olarak açıkladı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7,5 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika'nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

4 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Meksika'da meydana gelen deprem sonrası Meksika, Guatemala, El Salvador ve Honduras için tsunami uyarısı yapıldı.