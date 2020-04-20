Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 11 Mart günü Türkiye'ye sıçradı ve bugüne dek 2 bin 17 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez de ölümcül virüse yenik düştü.

"RABBİMDEN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Görmez, annesinin vefat ettiğini şu sözlerle duyurdu; "Varlık sebebim Annem Sıddika Görmez bugün rabbimin rahmetine ermiştir. Hüküm Onundur. İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım ikindi namazını müteakib üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir. Hepinize teşekkür ediyor sizlerin de büyüklerine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye, vaka sayısı ise 3 bin 977 artarak 86 bin 306'ya yükseldi.