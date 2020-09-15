Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi!

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MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitim gördü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 1993 yılında stajını Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı. 2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan başarılı doktor, 2010 yılında Evanston Hastanesi/ NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini yerine getirmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde eğitimler verdi. Çilingiroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.